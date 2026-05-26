Semaine Internationale des archives Rochefort Océan Rochefort
Semaine Internationale des archives Rochefort Océan Rochefort lundi 8 juin 2026.
Rochefort
Semaine Internationale des archives Rochefort Océan
Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-08
Thème 2026 Archives accessibles, archives pour tous.tes.
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Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 08 60 contact@rochefort-ocean.com
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English : International Archives Week Rochefort Océan
Theme for 2026: Accessible archives, archives for everyone.
L’événement Semaine Internationale des archives Rochefort Océan Rochefort a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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