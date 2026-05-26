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Semaine Internationale des archives Rochefort Océan Rochefort

Semaine Internationale des archives Rochefort Océan Rochefort lundi 8 juin 2026.

Ville : 17300 Rochefort

Département : Charente-Maritime

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Rochefort

Semaine Internationale des archives Rochefort Océan

Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-08

Thème 2026 Archives accessibles, archives pour tous.tes.
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Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 08 60  contact@rochefort-ocean.com

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English : International Archives Week Rochefort Océan

Theme for 2026: Accessible archives, archives for everyone.

L’événement Semaine Internationale des archives Rochefort Océan Rochefort a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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