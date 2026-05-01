Rochefort

Les Demoiselles ont 60 ans, ça se fête !

Pont Transbordeur et place Colbert Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-29

L’année 2026 marque le 60e anniversaire du tournage du film Les Demoiselles de Rochefort.

À cette occasion, un week-end festif axé sur le tournage du film est programmé sur deux lieux emblématiques du tournage.

.

Pont Transbordeur et place Colbert Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 65 00 mairie@ville-rochefort.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The year 2026 marks the 60th anniversary of the filming of *Les Demoiselles de Rochefort*.

To mark the occasion, a weekend of celebrations centred on the film’s production is planned at two iconic locations from the shoot.

L’événement Les Demoiselles ont 60 ans, ça se fête ! Rochefort a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Rochefort Océan