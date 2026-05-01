Les Demoiselles ont 60 ans, ça se fête ! Rochefort
Les Demoiselles ont 60 ans, ça se fête ! Rochefort vendredi 29 mai 2026.
Rochefort
Les Demoiselles ont 60 ans, ça se fête !
Pont Transbordeur et place Colbert Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-29
L’année 2026 marque le 60e anniversaire du tournage du film Les Demoiselles de Rochefort.
À cette occasion, un week-end festif axé sur le tournage du film est programmé sur deux lieux emblématiques du tournage.
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Pont Transbordeur et place Colbert Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 65 00 mairie@ville-rochefort.fr
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English :
The year 2026 marks the 60th anniversary of the filming of *Les Demoiselles de Rochefort*.
To mark the occasion, a weekend of celebrations centred on the film’s production is planned at two iconic locations from the shoot.
L’événement Les Demoiselles ont 60 ans, ça se fête ! Rochefort a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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