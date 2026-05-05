XXXIV Mai Chantant Temple Protestant Rochefort

Rochefort

XXXIV Mai Chantant

Temple Protestant 17 rue Jean Jaurès Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

élèves de Conservatoire et âgés de moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:45:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-30

XXXIV Mai Chantant par l’Ensemble vocal de la Voix Vivante sous le direction de Madame Marie-Jo Cardinale.

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Temple Protestant 17 rue Jean Jaurès Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 93 60 lavoixvivante17@yahoo.com

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English : XXXIV Singing May

XXXIV Mai Chantant, performed by the Voix Vivante vocal ensemble, conducted by Marie-Jo Cardinale.

L’événement XXXIV Mai Chantant Rochefort a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Rochefort Océan