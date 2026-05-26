Visites exceptionnelles des magasins de conservation des archives Mairie de Rochefort Rochefort

Rochefort

Visites exceptionnelles des magasins de conservation des archives

Mairie de Rochefort 119 rue Pierre Loti Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Dans le cadre de la Semaine internationale des archives.

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Mairie de Rochefort 119 rue Pierre Loti Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 66 50 service.archives@agglo-rochefortocean.fr

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English : Special tours of the conservation workshops

As part of International Archives Week.

L’événement Visites exceptionnelles des magasins de conservation des archives Rochefort a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan