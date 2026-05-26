Visites exceptionnelles des magasins de conservation des archives Mairie de Rochefort Rochefort
Visites exceptionnelles des magasins de conservation des archives Mairie de Rochefort Rochefort mercredi 10 juin 2026.
Rochefort
Visites exceptionnelles des magasins de conservation des archives
Mairie de Rochefort 119 rue Pierre Loti Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Dans le cadre de la Semaine internationale des archives.
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Mairie de Rochefort 119 rue Pierre Loti Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 66 50 service.archives@agglo-rochefortocean.fr
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English : Special tours of the conservation workshops
As part of International Archives Week.
L’événement Visites exceptionnelles des magasins de conservation des archives Rochefort a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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