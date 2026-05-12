Semaine HLM 2026 Trois rendez-vous festifs à Rochefort rue Jean Baptiste Charcot Rochefort
Semaine HLM 2026 Trois rendez-vous festifs à Rochefort rue Jean Baptiste Charcot Rochefort mardi 9 juin 2026.
Rochefort
Semaine HLM 2026 Trois rendez-vous festifs à Rochefort
rue Jean Baptiste Charcot allée le Laplace Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 16:30:00
fin : 2026-06-12 19:00:00
Date(s) :
2026-06-09 2026-06-10 2026-06-12
Rendez-vous festifs à Rochefort.
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rue Jean Baptiste Charcot allée le Laplace Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 28 10 contact@oph-rochefortocean.fr
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English : Social Housing Week 2026: Three festive events in Rochefort
Festive events in Rochefort.
L’événement Semaine HLM 2026 Trois rendez-vous festifs à Rochefort Rochefort a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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