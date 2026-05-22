Soirée tango argentin, Milonga chemin de la Vieille Forme Rochefort

Rochefort

Soirée tango argentin, Milonga

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19 01:00:00

Date(s) :

2026-06-19

L’association Lapin Tango Agile organise une milonga de tango argentin animée par DJ Agathe.

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chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 24 89 98 leclos@mailo.com

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English : Argentine Tango Evening, Milonga

The Lapin Tango Agile association is organizing an Argentine tango milonga hosted by DJ Agathe.

L’événement Soirée tango argentin, Milonga Rochefort a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Rochefort Océan