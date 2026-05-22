Soirée tango argentin, Milonga chemin de la Vieille Forme Rochefort
Soirée tango argentin, Milonga chemin de la Vieille Forme Rochefort vendredi 19 juin 2026.
Rochefort
Soirée tango argentin, Milonga
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19 01:00:00
Date(s) :
2026-06-19
L’association Lapin Tango Agile organise une milonga de tango argentin animée par DJ Agathe.
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chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 24 89 98 leclos@mailo.com
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English : Argentine Tango Evening, Milonga
The Lapin Tango Agile association is organizing an Argentine tango milonga hosted by DJ Agathe.
L’événement Soirée tango argentin, Milonga Rochefort a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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