Atelier Matinée jeux Combrand mercredi 3 décembre 2025.
Salle des fêtes Léon Marchand Combrand Deux-Sèvres
Gratuit
Début : 2025-12-03
2025-12-03
Envie de partager un moment de créativité, de bricolages, et de lectures avec votre enfant ? Rejoignez-nous au
cours de cette matinée !
En partenariat avec le Centre Socio-Culturel du Cerizéen et avec la complicité du Relai Petite Enfance « Les p’tits mômes » de Cerizay. .
Salle des fêtes Léon Marchand Combrand 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 97 36 bibliotheque.combrand@agglo2b.fr
