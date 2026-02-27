Atelier mécanique Vélo, Local de l’association SVP, Pontarlier

Atelier mécanique Vélo Samedi 9 mai, 09h00 Local de l’association SVP Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Venez avec votre vélo pour en effectuer l’entretien ou les réparations courantes sous les conseils de bénévoles formé.es à la mécanique vélo. début de matinée : étude du mécanisme du dérailleur arrière. De 10h30 à12 h check vélo, entretien et réparation libre. Outils et matériel spécifiques mis à disposition. Conseils techniques, échanges, convivialité et bonne humeur au rendez vous ! .

Local de l’association SVP 6 rue du Stand 25300 Pontarlier Pontarlier 25300 Stand-Chirvaux-Gare Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « svp25@gmx.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 60 83 80 96 »}]

Atelier participatif et solidaire

svp