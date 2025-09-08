Ciné Kid Animo Rigolo Cinéma Olympia Pontarlier
Ciné Kid Animo Rigolo Cinéma Olympia Pontarlier dimanche 10 mai 2026.
Ciné Kid Animo Rigolo
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier
Tarif : 5.5 EUR
Début : 2026-05-10 11:00:00
fin : 2026-05-10 11:50:00
2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24
Venez faire découvrir aux enfants les salles obscures pour la toute première fois.
Votre Cinéma Olympia continue son engagement à initier les enfants au Cinéma en vous proposant d’assister à une programmation Ciné Kid de court ou moyen métrage spécialement conçue pour eux !
Animo Rigolo A partir de 3 ans / Durée 40 minutes
Dernier Ciné Kid de cette saison 2025 2026 avant sa reprise en septembre … .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
