Conférence avec Hughes KOLP

Auditorium P. Martin Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 17:00:00

fin : 2026-04-30 18:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Organisé par le conservatoire Elie Dupont.

Une rencontre interactive pour découvrir l’histoire et les secrets des instruments, avec la guitare à l’honneur ! Exploration ludique et dynamique, ouverte à tous élèves du Conservatoire, mélomanes ou curieux souhaitant enrichir ses connaissances. Venez vivre cette expérience musicale ensemble ! .

Auditorium P. Martin Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com

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English : Conférence avec Hughes KOLP

L’événement Conférence avec Hughes KOLP Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS