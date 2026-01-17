Conférence avec Hughes KOLP Pontarlier
Conférence avec Hughes KOLP Pontarlier jeudi 30 avril 2026.
Conférence avec Hughes KOLP
Auditorium P. Martin Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 17:00:00
fin : 2026-04-30 18:00:00
Date(s) :
2026-04-30
Organisé par le conservatoire Elie Dupont.
Une rencontre interactive pour découvrir l’histoire et les secrets des instruments, avec la guitare à l’honneur ! Exploration ludique et dynamique, ouverte à tous élèves du Conservatoire, mélomanes ou curieux souhaitant enrichir ses connaissances. Venez vivre cette expérience musicale ensemble ! .
Auditorium P. Martin Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com
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English : Conférence avec Hughes KOLP
L’événement Conférence avec Hughes KOLP Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS