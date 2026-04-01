Défilé de Mode avant séance du Diable s’habille en Prada 2 Cinéma Olympia Pontarlier

Pontarlier

Défilé de Mode avant séance du Diable s’habille en Prada 2

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 20:30:00

fin : 2026-04-29 22:50:00

Date(s) :

2026-04-29

Votre Cinéma Olympia Pontarlier vous propose de découvrir avant la projection, Alice Morteau, créatrice locale et fondatrice de la marque Noellies, qui présentera lors d’un mini défilé mode une sélection de ses créations pendant une quinzaine de minutes.

Un moment mode pour ouvrir la soirée et plonger dans l’univers glamour et impitoyable de Le Diable s’habille en Prada 2 , où l’élégance s’assume et où l’on ose briller. .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr

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English : Défilé de Mode avant séance du Diable s’habille en Prada 2

L’événement Défilé de Mode avant séance du Diable s’habille en Prada 2 Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS