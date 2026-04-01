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Moi quand je me réincarne en Slime, les larmes de la mer azur Ciné Manga Cinéma Olympia Pontarlier

Moi quand je me réincarne en Slime, les larmes de la mer azur Ciné Manga Cinéma Olympia Pontarlier mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Cinéma Olympia

Adresse : 2 Rue Louis Pergaud

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 8.5 8.5 8.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Moi quand je me réincarne en Slime, les larmes de la mer azur Ciné Manga

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 20:30:00
fin : 2026-04-29 22:10:00

Date(s) :
2026-04-29

Votre Cinéma Olympia Pontarlier vous propose un nouveau Ciné Manga avec la diffusion pour une seule séance de Moi quand je me réincarne en Slime les Larmes de la Mer Azur   .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   cine.olympia@orange.fr

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English : Moi quand je me réincarne en Slime, les larmes de la mer azur Ciné Manga

L’événement Moi quand je me réincarne en Slime, les larmes de la mer azur Ciné Manga Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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