la Campanelle fait son Festival #4 Voix croisées Pontarlier
la Campanelle fait son Festival #4 Voix croisées Pontarlier jeudi 30 avril 2026.
la Campanelle fait son Festival #4 Voix croisées
Salle Toussaint Louverture Pontarlier Doubs
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 17:00:00
fin : 2026-05-03 19:00:00
Date(s) :
2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03
Organisé par La Campanelle.
4 soirées et temps musicaux exploreront la voix avec différents répertoires , différentes couleurs et émotions. Gospel avec Chorus Mundi de Villingen ; spectacle trompette, piano et voix ; cabaret saugrenu ; une carte blanche au compositeur Pascal Descamps qui sera présent.
Billetterie en vente en ligne ou par téléphone. .
Salle Toussaint Louverture Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : la Campanelle fait son Festival #4 Voix croisées
L’événement la Campanelle fait son Festival #4 Voix croisées Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS