la Campanelle fait son Festival #4 Voix croisées

Salle Toussaint Louverture Pontarlier Doubs

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 17:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03

Organisé par La Campanelle.

4 soirées et temps musicaux exploreront la voix avec différents répertoires , différentes couleurs et émotions. Gospel avec Chorus Mundi de Villingen ; spectacle trompette, piano et voix ; cabaret saugrenu ; une carte blanche au compositeur Pascal Descamps qui sera présent.

Billetterie en vente en ligne ou par téléphone. .

Salle Toussaint Louverture Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : la Campanelle fait son Festival #4 Voix croisées

L’événement la Campanelle fait son Festival #4 Voix croisées Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS