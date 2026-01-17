Spectacle de danse Paris Pontarlier
Spectacle de danse Paris Pontarlier vendredi 1 mai 2026.
Spectacle de danse Paris
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 20:00:00
fin : 2026-05-02 21:30:00
Date(s) :
2026-05-01
Organisé par l’association Evidanse25.
Spectacle de danse. .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 29 30 58 laetitia.houser25@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle de danse Paris
L’événement Spectacle de danse Paris Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS