Spectacle de danse Paris

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 20:00:00

fin : 2026-05-02 21:30:00

Date(s) :

2026-05-01

Organisé par l’association Evidanse25.

Spectacle de danse. .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 29 30 58 laetitia.houser25@orange.fr

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English : Spectacle de danse Paris

L’événement Spectacle de danse Paris Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS