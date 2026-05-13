Atelier Meccano Junior avec le Club des Amis du Meccano, Musée Antoine Brun, Sainte-Consorce
Atelier Meccano Junior avec le Club des Amis du Meccano, Musée Antoine Brun, Sainte-Consorce samedi 23 mai 2026.
Atelier Meccano Junior avec le Club des Amis du Meccano Samedi 23 mai, 18h30, 20h00 Musée Antoine Brun Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00
Venez construire des monuments en Meccano et découvrez les œuvres du sculpteur de Sainte-Consorce !
Durée : 1h15. A partir de 8 ans.
Musée Antoine Brun Centre bourg, 69280 Sainte-Consorce Sainte-Consorce 69280 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 87 15 51 http://www.ccvl.fr https://www.facebook.com/museedesvallons Antoine Brun, un artiste natif de Sainte Consorce, vous propose un tour du monde des architectures occidentales les plus remarquables, à travers sa collection de maquettes en bois réalisées au cours du XIXème siècle.
Venez construire des monuments en Meccano et découvrez les œuvres du sculpteur de Sainte-Consorce !
©Musées CCVL