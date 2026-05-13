Atelier Meccano Junior avec le Club des Amis du Meccano, Musée Antoine Brun, Sainte-Consorce

Atelier Meccano Junior avec le Club des Amis du Meccano Samedi 23 mai, 18h30, 20h00 Musée Antoine Brun Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

Venez construire des monuments en Meccano et découvrez les œuvres du sculpteur de Sainte-Consorce !

Durée : 1h15. A partir de 8 ans.

Musée Antoine Brun Centre bourg, 69280 Sainte-Consorce Sainte-Consorce 69280 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 87 15 51 http://www.ccvl.fr https://www.facebook.com/museedesvallons Antoine Brun, un artiste natif de Sainte Consorce, vous propose un tour du monde des architectures occidentales les plus remarquables, à travers sa collection de maquettes en bois réalisées au cours du XIXème siècle.

Venez construire des monuments en Meccano et découvrez les œuvres du sculpteur de Sainte-Consorce !

©Musées CCVL