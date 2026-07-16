Atelier : mémoire de nos villages, Espace de vie sociale « La Lanterne », Quittebeuf

Informations pratiques

Atelier : mémoire de nos villages 19 et 20 septembre Espace de vie sociale « La Lanterne » Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Et si le patrimoine, c’était aussi le vôtre ?

Le temps d’un week-end, devenez les passeurs de mémoire de votre territoire. Samedi et dimanche, apportez vos photographies, cartes postales ou documents anciens : autant de fragments d’histoires qui racontent la vie d’hier et d’aujourd’hui.

Partagez une anecdote, un souvenir ou un fait marquant de votre village, et contribuez à faire vivre une mémoire collective riche et vivante. Car chaque image, chaque récit, est une pièce précieuse de notre patrimoine commun.

Espace de vie sociale « La Lanterne » 8 rue d’Evreux, 27110 Quittebeuf Quittebeuf 27110 Eure Normandie 06 43 39 41 25 http://kiosquedateliers.fr

Et si le patrimoine, c’était aussi le vôtre ?