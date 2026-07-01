Exposition : au fil de l’eau et histoire de lin, Eglise Saint-Pierre, Quittebeuf

Informations pratiques

Exposition : au fil de l’eau et histoire de lin 18 – 20 septembre Eglise Saint-Pierre Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le patrimoine ne se limite pas aux pierres et aux monuments : il vit aussi à travers les images qui capturent le temps. Le patrimoine photographique, c’est cette mémoire sensible qui fige un instant, raconte une époque et révèle des histoires souvent invisibles. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, laissez-vous emporter par le regard des photographes « d’instant photos » à travers deux expositions qui vous invitent à regarder l’eau et découvrir de nouvelles facettes du lin.

Eglise Saint-Pierre Rue d’Evreux, 27110 Quittebeuf Quittebeuf 27110 Eure Normandie

Le patrimoine ne se limite pas aux pierres et aux monuments : il vit aussi à travers les images qui capturent le temps. Le patrimoine photographique, c’est cette mémoire sensible qui fige un instant,…