Atelier mémoire Hôtel du Parc Dinard

Dinard

Atelier mémoire

Hôtel du Parc 20 Avenue Édouard VII Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-08-12 16:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Atelier mémoire proposé par Camille Molinier pour comprendre, stimuler et préserver sa mémoire dans une ambiance conviviale.

Des conseils concret pour prendre soin de votre mémoire au quotidien.

-Atelier de 2h exercices ludiques et stratégies efficaces

– Des conseils personnalisés à l’issue de l’atelier

– Un moment d’échange convivial autour d’une collation

Inscription obligatoire

– téléphone 06 66 51 73 04

– mail contact@madameciboulot.com .

Hôtel du Parc 20 Avenue Édouard VII Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 66 51 73 04

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English :

L’événement Atelier mémoire Dinard a été mis à jour le 2026-06-19 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme