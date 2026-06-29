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Atelier mémoire Hôtel du Parc Dinard

Atelier mémoire Hôtel du Parc Dinard mercredi 12 août 2026.

Lieu
Hôtel du Parc
Adresse
20 Avenue Édouard VII
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Dinard

Atelier mémoire

Hôtel du Parc 20 Avenue Édouard VII Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 16:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Atelier mémoire proposé par Camille Molinier pour comprendre, stimuler et préserver sa mémoire dans une ambiance conviviale.
Des conseils concret pour prendre soin de votre mémoire au quotidien.

-Atelier de 2h exercices ludiques et stratégies efficaces
– Des conseils personnalisés à l’issue de l’atelier
– Un moment d’échange convivial autour d’une collation

Inscription obligatoire
– téléphone 06 66 51 73 04
– mail contact@madameciboulot.com   .

Hôtel du Parc 20 Avenue Édouard VII Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 66 51 73 04 

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English :

L’événement Atelier mémoire Dinard a été mis à jour le 2026-06-19 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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