Atelier mémoire Hôtel du Parc Dinard
Atelier mémoire Hôtel du Parc Dinard mercredi 12 août 2026.
Dinard
Atelier mémoire
Hôtel du Parc 20 Avenue Édouard VII Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 16:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Atelier mémoire proposé par Camille Molinier pour comprendre, stimuler et préserver sa mémoire dans une ambiance conviviale.
Des conseils concret pour prendre soin de votre mémoire au quotidien.
-Atelier de 2h exercices ludiques et stratégies efficaces
– Des conseils personnalisés à l’issue de l’atelier
– Un moment d’échange convivial autour d’une collation
Inscription obligatoire
– téléphone 06 66 51 73 04
– mail contact@madameciboulot.com .
Hôtel du Parc 20 Avenue Édouard VII Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 66 51 73 04
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English :
L’événement Atelier mémoire Dinard a été mis à jour le 2026-06-19 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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