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AGENDA · Dinard

Animation Plage de l’Ecluse Tournoi de Pétanque Promenade des Alliés Dinard

mercredi 12 août 2026 · Promenade des Alliés · Dinard

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
13:45:00
Lieu
Promenade des Alliés
Adresse
Plage de l'Ecluse
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Dinard

Animation Plage de l’Ecluse Tournoi de Pétanque

Promenade des Alliés Plage de l’Ecluse Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 13:45:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Tour l’été, la digue et les plages s’animent

Tournoi de pétanque sur la plage de l’Ecluse.

Vendredi 3, mardis 7, 14, 21 et 28 Juillet
– Mardis 4, 18 et 25, mercredi 12 Août

Inscription au bureau des animations sur la plage de l’Écluse.

Renseignements 07 82 70 67 12

Tarif 2€ uniquement en espèces.   .

Promenade des Alliés Plage de l’Ecluse Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 70 67 12 

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English :

L’événement Animation Plage de l’Ecluse Tournoi de Pétanque Dinard a été mis à jour le 2026-07-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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