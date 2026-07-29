Visite commentée Le Saumonier PA de la Ville ès Passants 1 Dinard

jeudi 6 août 2026 · PA de la Ville ès Passants 1 · Dinard

Informations pratiques

Dinard

Visite commentée Le Saumonier

PA de la Ville ès Passants 1 Le Saumonier Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 17:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Tous les jeudis à 17h pendant les vacances soclaires, découvrez les méthodes traditionnelles de saurissage salage au sel sec, fumage à la ficelle, tranchage à la main.

À l’issue de la visite, vous saurez distinguer les différents signes de qualité du saumon fumé selon ses origines et la façon dont il a été travaillé.

Il est préférable de réserver au 02 99 56 02 13.

Tous les jeudis pendant les vacances scolaire 17h Le Saumonier Dinard .

PA de la Ville ès Passants 1 Le Saumonier Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 02 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite commentée Le Saumonier Dinard a été mis à jour le 2026-07-22 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme