Laser run en équipe Dinard
jeudi 6 août 2026 · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Laser run en équipe
Promenade des Alliés Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Après le succès rencontré l’an dernier, le Laser run revient cet été pour deux sessions à vivre en équipe. Inspirées du biathlon, les équipes de 4 participants enchaînent
course à pied sur la plage et la digue et tir laser de précision, le tout dans un esprit où compétition rime avec convivialité.
Lundi 20 juillet et jeudi 6 août
Départ 18 h sur la Plage de l’Écluse
Tarif 2 € par participant > Équipes de 4
Inscription au bureau des animations sur la plage de l’Ecluse.
Renseignements 07 82 70 67 12 .
Promenade des Alliés Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 70 67 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Laser run en équipe Dinard a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Dinard (Ille-et-Vilaine)
- Initiation golf avec le CCAS Maison des jeunes le SPOT Dinard 7 juillet 2026
- Visite guidée De l’auberge au Palace-Hôtel Dinard 7 juillet 2026
- Visite guidée Saint-Enogat Terre d’artistes Office de Tourisme Dinard 8 juillet 2026
- Animation plage de l’Ecluse Tournoi de Beach Volley Promenade des Alliés Dinard 8 juillet 2026
- Visite guidée Dinard pendant les années folles Dinard 8 juillet 2026