Informations pratiques

Dinard

Laser run en équipe

Promenade des Alliés Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Après le succès rencontré l’an dernier, le Laser run revient cet été pour deux sessions à vivre en équipe. Inspirées du biathlon, les équipes de 4 participants enchaînent

course à pied sur la plage et la digue et tir laser de précision, le tout dans un esprit où compétition rime avec convivialité.

Lundi 20 juillet et jeudi 6 août

Départ 18 h sur la Plage de l’Écluse

Tarif 2 € par participant > Équipes de 4

Inscription au bureau des animations sur la plage de l’Ecluse.

Renseignements 07 82 70 67 12 .

Promenade des Alliés Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 70 67 12

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English :

L’événement Laser run en équipe Dinard a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme