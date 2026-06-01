Mareuil en Périgord

Atelier mémoire

Mareuil en Périgord Mareuil en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 12:30:00

fin : 2026-06-11 16:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Venez partagr un repas dans le jardin de Vieux-Mareuil puis essayer l’atelier mémoire. Réservé aux plus de 55 ans.

Venez partagr un repas dans le jardin de Vieux-Mareuil puis essayer l’atelier mémoire. Réservé aux plus de 55 ans. .

Mareuil en Périgord Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 74 70

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English : Atelier mémoire

Come and share a meal in the Vieux-Mareuil garden, then try out the memory workshop. Reserved for people over 55.

L’événement Atelier mémoire Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-06-01 par Val de Dronne