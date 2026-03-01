Atelier Mes démarches administratives et financières Bienvenue à la retraite Illiers-Combray
13 Rue Philebert Poulain Illiers-Combray Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 09:00:00
fin : 2026-04-20 13:30:00
Date(s) :
2026-04-20
Atelier Mes démarches administratives et financières Bienvenue à la retraite
Lundi 20 avril, à 9h, assistez à l’atelier Mes démarches administratives et financières dans le cadre du programme Bienvenue à la retraite
Préparez votre nouvelle vie !
Participez à ces 8 ateliers gratuits, dédiés à l’accompagnement et au bien-être des futurs et jeunes retraités.
Des temps d’échange, de conseils pratiques et des moments de convivialité vous seront proposés pour aborder sereinement la retraite.
Ces ateliers sont organisés en partenariat avec France Services, la Mutuelle Solidaire Mutami, la Caisse de retraite Centre-Val de Loire et la Ville d’Illiers-Combray.
Inscription obligatoire.
Gratuit. .
13 Rue Philebert Poulain Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 01 74 03 50 a.d.d.eureetloir@gmail.com
English :
Workshop: My administrative and financial procedures Welcome to retirement
