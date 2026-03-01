Atelier Je continue de prendre soin de moi Bienvenue à la retraite Illiers-Combray
13 Rue Philebert Poulain Illiers-Combray Eure-et-Loir
Lundi 18 mai, à 9h, assistez à l’atelier Je continue de prendre soin de moi dans le cadre du programme Bienvenue à la retraite
Préparez votre nouvelle vie !
Participez à ces 8 ateliers gratuits, dédiés à l’accompagnement et au bien-être des futurs et jeunes retraités.
Des temps d’échange, de conseils pratiques et des moments de convivialité vous seront proposés pour aborder sereinement la retraite.
Ces ateliers sont organisés en partenariat avec France Services, la Mutuelle Solidaire Mutami, la Caisse de retraite Centre-Val de Loire et la Ville d’Illiers-Combray.
Inscription obligatoire.
Gratuit. .
13 Rue Philebert Poulain Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 01 74 03 50 a.d.d.eureetloir@gmail.com
English :
Workshop: I continue to take care of myself Welcome to retirement
