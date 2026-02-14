Lectures proustiennes, Musée Marcel Proust – Maison de tante Léonie, Illiers-Combray

Lectures proustiennes Samedi 23 mai, 18h00, 20h00 Musée Marcel Proust – Maison de tante Léonie Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Lectures de la correspondance de Marcel Proust avec Anna de Noailles par Ivan Morane.

Musée Marcel Proust – Maison de tante Léonie place Lemoine 28120 Illiers-Combray Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 24 30 97 https://amisdeproust.fr/fr/ À présent parfaitement restaurée, intacte, enrichie de nombreux trésors qui illustrent la vie de l’écrivain, témoignent de son goût pour les arts et expliquent la création de son œuvre, la maison et son musée donnent au visiteur le sentiment de mieux lire « Combray », le vestibule de toute l’œuvre, si bien que la maison de tante Léonie est en quelque manière la meilleure introduction au roman que l’on puisse imaginer.

Antoine Compagnon, de l’Académie Française Centre-ville, parkings à proximité

