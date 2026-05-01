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Récital exceptionnel Philippe Cassard Illiers-Combray

Récital exceptionnel Philippe Cassard Illiers-Combray

Récital exceptionnel Philippe Cassard Illiers-Combray samedi 23 mai 2026.

Adresse : 4 Place de l'Église

Ville : 28120 Illiers-Combray

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : Gratuit

Illiers-Combray

Récital exceptionnel Philippe Cassard

4 Place de l’Église Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Récital exceptionnel Philippe Cassard
La Société des Amis de Marcel Proust a invité le pianiste Philippe Cassard à donner un récital proustien .

Au programme
– Gabriel Fauré 2ème Nocturne
– Reynaldo Hahn Effets de nuit sur la Seine Matinée parisienne
– Éric Satie Je te veux
– Claude Debussy La plus que lente Valse Romantique Clair de lune Jardins sous la pluie
– Emmanuel Chabrier Mélancolie
– Emmanuel Chabrier Scherzo-Valse (extraits des Pièces pittoresques)
– Camille Saint-Saens Valse mignonne op.104
– Maurice Ravel Pavane pour une infante défunte
– Maurice Ravel Rigaudon (extr. du Tombeau de Couperin)
– Frédéric Chopin Barcarolle op.60   .

4 Place de l’Église Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

Exceptional recital: Philippe Cassard

L’événement Récital exceptionnel Philippe Cassard Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-05-08 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE

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