Récital exceptionnel Philippe Cassard Illiers-Combray
Récital exceptionnel Philippe Cassard Illiers-Combray samedi 23 mai 2026.
Illiers-Combray
Récital exceptionnel Philippe Cassard
4 Place de l’Église Illiers-Combray Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Récital exceptionnel Philippe Cassard
La Société des Amis de Marcel Proust a invité le pianiste Philippe Cassard à donner un récital proustien .
Au programme
– Gabriel Fauré 2ème Nocturne
– Reynaldo Hahn Effets de nuit sur la Seine Matinée parisienne
– Éric Satie Je te veux
– Claude Debussy La plus que lente Valse Romantique Clair de lune Jardins sous la pluie
– Emmanuel Chabrier Mélancolie
– Emmanuel Chabrier Scherzo-Valse (extraits des Pièces pittoresques)
– Camille Saint-Saens Valse mignonne op.104
– Maurice Ravel Pavane pour une infante défunte
– Maurice Ravel Rigaudon (extr. du Tombeau de Couperin)
– Frédéric Chopin Barcarolle op.60 .
4 Place de l’Église Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Exceptional recital: Philippe Cassard
L’événement Récital exceptionnel Philippe Cassard Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-05-08 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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