Illiers-Combray

Récital exceptionnel Philippe Cassard

4 Place de l’Église Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Récital exceptionnel Philippe Cassard

La Société des Amis de Marcel Proust a invité le pianiste Philippe Cassard à donner un récital proustien .

Au programme

– Gabriel Fauré 2ème Nocturne

– Reynaldo Hahn Effets de nuit sur la Seine Matinée parisienne

– Éric Satie Je te veux

– Claude Debussy La plus que lente Valse Romantique Clair de lune Jardins sous la pluie

– Emmanuel Chabrier Mélancolie

– Emmanuel Chabrier Scherzo-Valse (extraits des Pièces pittoresques)

– Camille Saint-Saens Valse mignonne op.104

– Maurice Ravel Pavane pour une infante défunte

– Maurice Ravel Rigaudon (extr. du Tombeau de Couperin)

– Frédéric Chopin Barcarolle op.60 .

4 Place de l’Église Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Exceptional recital: Philippe Cassard

L’événement Récital exceptionnel Philippe Cassard Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-05-08 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE