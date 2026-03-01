Atelier Votre expérience nous intéresse ! Bienvenue à la retraite

13 Rue Philebert Poulain Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 09:00:00

fin : 2026-05-22 13:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Atelier Votre expérience nous intéresse ! Bienvenue à la retraite

Vendredi 22 mai, à 9h, assistez à l’atelier Votre expérience nous intéresse ! dans le cadre du programme Bienvenue à la retraite

Préparez votre nouvelle vie !

Participez à ces 8 ateliers gratuits, dédiés à l’accompagnement et au bien-être des futurs et jeunes retraités.

Des temps d’échange, de conseils pratiques et des moments de convivialité vous seront proposés pour aborder sereinement la retraite.

Ces ateliers sont organisés en partenariat avec France Services, la Mutuelle Solidaire Mutami, la Caisse de retraite Centre-Val de Loire et la Ville d’Illiers-Combray.

Inscription obligatoire.

Gratuit. .

13 Rue Philebert Poulain Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 01 74 03 50 a.d.d.eureetloir@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop: Your experience matters! Welcome to retirement

L’événement Atelier Votre expérience nous intéresse ! Bienvenue à la retraite Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-03-01 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE