Illiers-Combray

Les parcours du cœur

Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 13:00:00

fin : 2026-05-30 14:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Samedi 30 mai à partir de 13h à Illiers-Combray parcours du cœur.

Samedi 30 mai à partir de 13h à Illiers-Combray le parcours du cœur. Randonnée pédestre de 8, 11 et 16 km. Circuits fléchés. Départ libre de 13h15 à 14h15.

Inscription sur place. 3 €. Salle baby-foot, près de la piscine de Montjouvin.

Les recettes seront intégralement reversées à la Fédération Française de Cardiologie.

Organisé par Gim’Fit Illiers.

Renseignement au 06 12 29 77 39 .

Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 12 29 77 39

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English :

Saturday May 30 from 1pm in Illiers-Combray: parcours du c?ur.

L’événement Les parcours du cœur Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-04-16 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE