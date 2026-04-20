Les parcours du cœur Illiers-Combray
Les parcours du cœur Illiers-Combray samedi 30 mai 2026.
Illiers-Combray
Les parcours du cœur
Illiers-Combray Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:00:00
fin : 2026-05-30 14:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Samedi 30 mai à partir de 13h à Illiers-Combray parcours du cœur.
Samedi 30 mai à partir de 13h à Illiers-Combray le parcours du cœur. Randonnée pédestre de 8, 11 et 16 km. Circuits fléchés. Départ libre de 13h15 à 14h15.
Inscription sur place. 3 €. Salle baby-foot, près de la piscine de Montjouvin.
Les recettes seront intégralement reversées à la Fédération Française de Cardiologie.
Organisé par Gim’Fit Illiers.
Renseignement au 06 12 29 77 39 .
Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 12 29 77 39
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English :
Saturday May 30 from 1pm in Illiers-Combray: parcours du c?ur.
L’événement Les parcours du cœur Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-04-16 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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