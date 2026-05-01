Illiers-Combray

Théâtre La cour la plus dangereuse du monde de Véronique Aubouy

49 Rue Saint-Hilaire Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 15:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Théâtre La cour la plus dangereuse du monde de Véronique Aubouy

Ce nouveau spectacle de Véronique Aubouy est une fabuleuse plongée à la cour de Louis XIV. À Versailles, on vit au rythme du roi soleil, on attend son réveil, on regarde ses repas, on joue aux cartes, on s’ennuie, on manigance, on est exilé, on revient en faveur, on est espionné nuit et jour par ses espions suisses. Le roi sait tout, il est content de vous, il est contrarié, il vous parle, il vous ignore, la peur règne. Pendant 32 ans, le duc de Saint-Simon, courtisan à Versailles, consigne dans la clandestinité́ le quotidien de cette plus dangereuse Cour du monde. Il note tous les faits et événements dont il est le témoin, à trois pas du roi, et nous en restitue un récit captivant comme un roman à rebondissements. 5 .

49 Rue Saint-Hilaire Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Theater The most dangerous court in the world by Véronique Aubouy

L’événement Théâtre La cour la plus dangereuse du monde de Véronique Aubouy Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-05-08 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE