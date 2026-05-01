Illiers-Combray

Exposition La Cité des oiseaux d’Olivier Thuault

49 Rue Saint-Hilaire Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 14:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Exposition La Cité des oiseaux d’Olivier Thuault

L’oeuvre est constituée d’un ensemble de volumes en béton, bois et visserie. La présentation des volumes s’accompagne d’une projection vidéo d’images capturées en espace naturel montrant une faune variée, principalement des oiseaux, évoluant au sein de l’installation.

L’installation La cité des oiseaux dialoguera avec les propositions de Marcel Roodthaers, dont la voix résonne comme une présence-absence avec ses poèmes mis en scène dans le jardin de la Maison et de Lawrence Weiner, avec une oeuvre au bord du Loir qui interroge notre rapport au langage. .

49 Rue Saint-Hilaire Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Exhibition: The City of Birds by Olivier Thuault

L’événement Exposition La Cité des oiseaux d’Olivier Thuault Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-05-08 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE