Les ateliers numériques Réseaux sociaux Illiers-Combray

Les ateliers numériques Réseaux sociaux

11 Rue Philebert Poulain Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 16:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Vous souhaitez être plus à l’aise avec le numérique ?

Participez à l’atelier numérique Réseaux sociaux pour mieux comprendre et utiliser les plateformes au quotidien, partager en toute confiance et gagner en autonomie, dans une ambiance conviviale et avec un accompagnement personnalisé. Atelier ouvert à tous. .

11 Rue Philebert Poulain Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 75 13 56 53

English :

Would you like to become more comfortable with digital technology?

