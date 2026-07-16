Atelier « Mes Droits en situation de maladie et/ou handicap », ERIP du Bergeracois, Bergerac

Informations pratiques

Atelier « Mes Droits en situation de maladie et/ou handicap » Jeudi 30 juillet, 14h00 ERIP du Bergeracois Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T14:00:00+02:00 – 2026-07-30T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-30T14:00:00+02:00 – 2026-07-30T16:30:00+02:00

L’ERIP propose un atelier à destination des personnes en situation de maladie et/ou de handicap, afin qu’elles prennent connaissance de leurs droits : allocations/reconnaissances, santé, formation et reconversion, emploi et retraite.

Coanimé par un conseiller expert handicap Cap Emploi 24.

ERIP du Bergeracois 16 rue du Petit Sol 24100 Bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « erip@mlbergeracois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0553583206 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=158411 »}]

Venez vous informer sur les droits à destination des personnes en situation de maladie et/ou de handicap.