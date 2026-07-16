Informations pratiques

Atelier » Mes Droits et Devoirs » MDSI de Friville-Escarbotin – Bénéficiaires RSA Vendredi 14 août, 09h30 Friville-Escarbotin – CONSEIL DEPARTEMENTAL 80 Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-14T09:30:00+02:00 – 2026-08-14T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-14T09:30:00+02:00 – 2026-08-14T11:30:00+02:00

Présentation de vos droits et devoirs puis de l’offre de service du Conseil Départemental de la Somme et de France Travail dans le but de favoriser votre accès ou votre retour à l’emploi dans les meilleurs délais.

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Friville-Escarbotin – CONSEIL DEPARTEMENTAL 80 80130 Friville-Escarbotin Friville-Escarbotin 80130 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/682699 »}]

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