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Atelier MIAMM Tout savoir sur les algues comestibles ! L’Artymès Mesquer

Atelier MIAMM Tout savoir sur les algues comestibles ! L’Artymès Mesquer samedi 25 avril 2026.

Lieu : L'Artymès

Adresse : 250 rue des Sports

Ville : 44420 Mesquer

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Mesquer

Atelier MIAMM Tout savoir sur les algues comestibles !

L’Artymès 250 rue des Sports Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Les algues comestibles on en parle, on les découvre, on les cuisine ensemble et on déguste !
Atelier animé par Servanne de l’association Cuisinez-moi et Jean-Claude, des alguistes du Castelli.   .

L’Artymès 250 rue des Sports Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 52 15 19 36  contact@bocauxlocos.fr

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English :

L’événement Atelier MIAMM Tout savoir sur les algues comestibles ! Mesquer a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44

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