Atelier MIAMM Tout savoir sur les algues comestibles ! L’Artymès Mesquer

Mesquer

Atelier MIAMM Tout savoir sur les algues comestibles !

L’Artymès 250 rue des Sports Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Les algues comestibles on en parle, on les découvre, on les cuisine ensemble et on déguste !

Atelier animé par Servanne de l’association Cuisinez-moi et Jean-Claude, des alguistes du Castelli. .

L’Artymès 250 rue des Sports Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 52 15 19 36 contact@bocauxlocos.fr

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English :

L’événement Atelier MIAMM Tout savoir sur les algues comestibles ! Mesquer a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44