Atelier MIAMM Tout savoir sur les algues comestibles ! L’Artymès Mesquer
Atelier MIAMM Tout savoir sur les algues comestibles ! L’Artymès Mesquer samedi 25 avril 2026.
Mesquer
Atelier MIAMM Tout savoir sur les algues comestibles !
L’Artymès 250 rue des Sports Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Les algues comestibles on en parle, on les découvre, on les cuisine ensemble et on déguste !
Atelier animé par Servanne de l’association Cuisinez-moi et Jean-Claude, des alguistes du Castelli. .
L’Artymès 250 rue des Sports Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 52 15 19 36 contact@bocauxlocos.fr
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English :
L’événement Atelier MIAMM Tout savoir sur les algues comestibles ! Mesquer a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44
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