Atelier Micro-Folie Dîner sur l’herbe Taller
Atelier Micro-Folie Dîner sur l’herbe Taller mercredi 10 juin 2026.
Taller
Atelier Micro-Folie Dîner sur l’herbe
Salle des réunions Taller Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 19:00:00
fin : 2026-06-10 21:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Recréons le tableau Un déjeuner sur l’herbe autour d’un apéro culturel à la découverte de l’oeuvre…au jardin des Sources !
Auberge espagnole.
Gratuit.
Tout public.
Sur inscription au 06 85 68 90 09.
Dans le cadre de la Micro-Folie Impressionnisme l’art du jardin venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique.
Casques de Réalité Virtuelle (dès 13 ans).
Musée numérique en accès libre le mercredi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h30. .
Salle des réunions Taller 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr
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English : Atelier Micro-Folie Dîner sur l’herbe
L’événement Atelier Micro-Folie Dîner sur l’herbe Taller a été mis à jour le 2026-05-12 par Côte Landes Nature Tourisme
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