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Atelier Micro-Folie Dîner sur l’herbe Taller

Atelier Micro-Folie Dîner sur l’herbe Taller

Atelier Micro-Folie Dîner sur l’herbe Taller mercredi 10 juin 2026.

Adresse : Salle des réunions

Ville : 40260 Taller

Département : Landes

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Taller

Atelier Micro-Folie Dîner sur l’herbe

Salle des réunions Taller Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 19:00:00
fin : 2026-06-10 21:00:00

Date(s) :
2026-06-10

Recréons le tableau Un déjeuner sur l’herbe autour d’un apéro culturel à la découverte de l’oeuvre…au jardin des Sources !
Auberge espagnole.
Gratuit.
Tout public.
Sur inscription au 06 85 68 90 09.

Dans le cadre de la Micro-Folie Impressionnisme l’art du jardin venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique.
Casques de Réalité Virtuelle (dès 13 ans).
Musée numérique en accès libre le mercredi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h30.   .

Salle des réunions Taller 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09  mediation-culturelle@cc-cln.fr

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English : Atelier Micro-Folie Dîner sur l’herbe

L’événement Atelier Micro-Folie Dîner sur l’herbe Taller a été mis à jour le 2026-05-12 par Côte Landes Nature Tourisme

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