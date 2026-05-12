Taller

Atelier Micro-Folie Dîner sur l’herbe

Salle des réunions Taller Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 19:00:00

fin : 2026-06-10 21:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Recréons le tableau Un déjeuner sur l’herbe autour d’un apéro culturel à la découverte de l’oeuvre…au jardin des Sources !

Auberge espagnole.

Gratuit.

Tout public.

Sur inscription au 06 85 68 90 09.

Dans le cadre de la Micro-Folie Impressionnisme l’art du jardin venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique.

Casques de Réalité Virtuelle (dès 13 ans).

Musée numérique en accès libre le mercredi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h30. .

Salle des réunions Taller 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr

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English : Atelier Micro-Folie Dîner sur l’herbe

L’événement Atelier Micro-Folie Dîner sur l’herbe Taller a été mis à jour le 2026-05-12 par Côte Landes Nature Tourisme