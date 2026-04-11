Atelier minis soigneurs Rollainville Neufchâteau

Neufchâteau

Atelier minis soigneurs

Rollainville 320 rue de l’église Neufchâteau Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-08-22 11:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Bienvenue à La Nouvelle Mimi Ferme, un lieu pensé pour les jeunes enfants où la découverte de la ferme devient une véritable aventure sensorielle. Cet atelier, spécialement conçu pour les enfants de 2 à 5 ans, leur permet de rencontrer les animaux dans un cadre calme, rassurant et adapté à leur âge.

Accompagnés d’un proche, les tout-petits pourront observer, caresser et prendre soin des animaux à travers différentes activités nourrissage, brossage et premiers échanges tout en douceur avec les habitants de la ferme.

Entre émerveillement, jeux et découvertes, cet atelier offre un moment privilégié à partager en famille, pour éveiller la curiosité des enfants et leur faire vivre une expérience authentique au plus près des animaux.

Places limitées 5 enfants maximum

RDV à la Mimi ferme à Rollainville

Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest des VosgesEnfants

5 .

Rollainville 320 rue de l’église Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 10 95 contact@tourisme-ouest-vosges.fr

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English :

Welcome to La Nouvelle Mimi Ferme, a place designed for young children where discovering the farm becomes a real sensory adventure. This workshop, specially designed for children aged 2 to 5, allows them to meet the animals in a calm, reassuring and age-appropriate environment.

Accompanied by a friend or family member, toddlers can observe, pet and care for the animals through a variety of activities: feeding, brushing and gentle interaction with the farm’s inhabitants.

With its mix of wonder, games and discoveries, this workshop offers a special moment to share with the whole family, awakening children?s curiosity and giving them an authentic experience close to the animals.

Places limited: 5 children maximum

Meet at Mimi ferme in Rollainville

Reservations required from the Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges

L’événement Atelier minis soigneurs Neufchâteau a été mis à jour le 2026-05-22 par OT DE L’OUEST DES VOSGES