Atelier petits soigneurs Rollainville Neufchâteau
Atelier petits soigneurs Rollainville Neufchâteau samedi 11 avril 2026.
Atelier petits soigneurs
Rollainville 320 rue de l’église Neufchâteau Vosges
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Mardi 2026-04-11 14:30:00
fin : 2026-04-18 16:00:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-14 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-24
Découvrez la nouvelle Mini ferme de Rollainville et partez à la rencontre de nombreux animaux. Participez à leur quotidien en prenant part à leurs soins alimentation, brossage et moments privilégiés. Profitez également de promenades en leur compagnie. Un véritable instant de douceur, placé sous le signe des caresses et de la complicité !
Places limitées de 4 à 10 personnes (accompagnants inclus)
RDV à la mini ferme à Rollainville
Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges.Enfants
5 .
Rollainville 320 rue de l’église Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 10 95 contact@tourisme-ouest-vosges.fr
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English :
Discover Rollainville’s new Mini Farm and meet a host of animals. Take part in their daily lives, helping to feed, brush and care for them. You can also enjoy walks in their company. It’s a real moment of gentleness, petting and complicity!
Places are limited: from 4 to 10 people (including accompanying adults)
Meet at the mini farm in Rollainville
Reservations required at the Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges.
L’événement Atelier petits soigneurs Neufchâteau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT DE L’OUEST DES VOSGES
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