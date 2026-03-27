Atelier petits soigneurs Rollainville Neufchâteau

Atelier petits soigneurs

Rollainville 320 rue de l’église Neufchâteau Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Mardi 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-14 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-24

Découvrez la nouvelle Mini ferme de Rollainville et partez à la rencontre de nombreux animaux. Participez à leur quotidien en prenant part à leurs soins alimentation, brossage et moments privilégiés. Profitez également de promenades en leur compagnie. Un véritable instant de douceur, placé sous le signe des caresses et de la complicité !

Places limitées de 4 à 10 personnes (accompagnants inclus)

RDV à la mini ferme à Rollainville

Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges.Enfants

5 .

Rollainville 320 rue de l’église Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 10 95 contact@tourisme-ouest-vosges.fr

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English :

Discover Rollainville’s new Mini Farm and meet a host of animals. Take part in their daily lives, helping to feed, brush and care for them. You can also enjoy walks in their company. It’s a real moment of gentleness, petting and complicity!

Places are limited: from 4 to 10 people (including accompanying adults)

Meet at the mini farm in Rollainville

Reservations required at the Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges.

L’événement Atelier petits soigneurs Neufchâteau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT DE L’OUEST DES VOSGES