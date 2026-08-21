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AGENDA · Luchapt

Atelier Miroir en fleurs séchées Luchapt

samedi 19 septembre 2026 · Luchapt

Atelier Miroir en fleurs séchées Luchapt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
4 Chez Moreau
Ville
86430 Luchapt
Département
Vienne
Tarif

Luchapt

Atelier Miroir en fleurs séchées

4 Chez Moreau Luchapt Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Atelier miroir en fleurs séchées   .

4 Chez Moreau Luchapt 86430 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 69 74 31  odetourdunvoyage@hotmail.com

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English : Atelier Miroir en fleurs séchées

L’événement Atelier Miroir en fleurs séchées Luchapt a été mis à jour le 2026-08-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne