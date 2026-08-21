Informations pratiques

Luchapt

Atelier Miroir en fleurs séchées

4 Chez Moreau Luchapt Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Atelier miroir en fleurs séchées .

4 Chez Moreau Luchapt 86430 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 69 74 31 odetourdunvoyage@hotmail.com

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English : Atelier Miroir en fleurs séchées

L’événement Atelier Miroir en fleurs séchées Luchapt a été mis à jour le 2026-08-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne