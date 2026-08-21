AGENDA · Luchapt
Atelier Miroir en fleurs séchées Luchapt
samedi 19 septembre 2026 · Luchapt
Informations pratiques
Luchapt
Atelier Miroir en fleurs séchées
4 Chez Moreau Luchapt Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Atelier miroir en fleurs séchées .
4 Chez Moreau Luchapt 86430 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 69 74 31 odetourdunvoyage@hotmail.com
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English : Atelier Miroir en fleurs séchées
L’événement Atelier Miroir en fleurs séchées Luchapt a été mis à jour le 2026-08-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne