Atelier mobile à La Roche Chalais, Ecole élémentaire N. et L. Bertrand, Saint-Aulaye-Puymangou
Atelier mobile à La Roche Chalais, Ecole élémentaire N. et L. Bertrand, Saint-Aulaye-Puymangou jeudi 7 mai 2026.
Atelier mobile à La Roche Chalais Jeudi 7 mai, 13h30 Ecole élémentaire N. et L. Bertrand Dordogne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T13:30:00+02:00 – 2026-05-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-07T13:30:00+02:00 – 2026-05-07T16:00:00+02:00
Atelier mobile proposant la réparation et l’entretien de vélos sur place, tout en transmettant les gestes techniques pour gagner en autonomie.
Projet réalisé avec le soutien technique et financier de l’ADEME dans le cadre du programme CEE AVELO 3
EVENEMENT PRIVE – NON OUVERT AU PUBLIC
Ecole élémentaire N. et L. Bertrand 28 avenue du Périgord – 2441 Saint-Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Atelier mobile proposant la réparation et l’entretien de vélos sur place, tout en transmettant les gestes techniques pour gagner en autonomie.
MAI A VELO
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