Atelier mobile à St-Aulaye, PRAHDA, Saint-Aulaye-Puymangou

Atelier mobile à St-Aulaye Mercredi 13 mai, 13h00 PRAHDA Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T13:00:00+02:00 – 2026-05-13T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T13:00:00+02:00 – 2026-05-13T16:00:00+02:00

Atelier mobile proposant la réparation et l’entretien de vélos sur place, tout en transmettant les gestes techniques pour gagner en autonomie.

Projet réalisé avec le soutien technique et financier de l’ADEME dans le cadre du programme CEE AVELO 3

EVENEMENT PRIVÉ – RESERVÉ AUX REDISANT·E·S DU PRADHA

PRAHDA saint aulaye Saint-Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Atelier mobile proposant la réparation et l’entretien de vélos sur place, tout en transmettant les gestes techniques pour gagner en autonomie.