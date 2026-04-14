Atelier mobile participatif d’auto-réparation de vélo, Square Charles Dullin, Rennes

Atelier mobile participatif d’auto-réparation de vélo 21 avril et 23 juin Square Charles Dullin Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T15:00:00+02:00 – 2026-04-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-23T15:00:00+02:00 – 2026-06-23T18:00:00+02:00

Plusieurs fois par semaine, la remorque de La Petite Rennes sillonne les quartiers de la ville. Son objectif ? Proposer des ateliers d’auto-réparation hors-les-murs, gratuits et accessibles à toutes et tous sans rendez-vous.

Le principe est exactement le même qu’à l’atelier : nos salarié·es et bénévoles accompagnent chacun·e dans la réparation de son vélo avec des conseils, les outils adaptés et les pièces détachées issues du réemploi.

Ces ateliers sont essentiellement à destination des habitant·e·s des quartiers politiques de la ville de Rennes (Maurepas, le Blosne, Bréquigny, Cleunay, Villejean).

Square Charles Dullin 5bis Square Charles Dullin Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne

Venez réparer ou entretenir votre vélo gratuitement avec l’accompagnement d’un.e animateur.ice-technicien.ne diplômé.e atelier atelier mobile

La Petite Rennes