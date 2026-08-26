Atelier modelage anges et lutins pour un noël scintillant Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Atelier modelage anges et lutins pour un noël scintillant

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 14:30:00

fin : 2026-12-02 16:30:00

Date(s) :

2026-12-02

Atelier modelage de Noël créez anges et lutins en argile, des décorations uniques et poétiques pour faire briller la magie des fêtes.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

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English : Modeling Workshop: Angels and Elves for a Sparkling Christmas

Christmas modeling workshop: create clay angels and elves—unique, whimsical decorations to make the magic of the holidays shine.

L’événement Atelier modelage anges et lutins pour un noël scintillant Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de Sainte Maxime