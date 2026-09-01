Atelier modelage couleurs d’argile, une cigale entre tradition et création Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Atelier modelage couleurs d’argile, une cigale entre tradition et création

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Atelier modelage animé par Béatrice Balguerie pour faire naître de l’argile une cigale, héritière d’hier et messagère de demain !

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

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English : Modeling workshop: clay colors, a cicada between tradition and creativity

Clay modeling workshop led by Béatrice Balguerie to bring a cicada to life from clay, heir of yesterday and messenger of tomorrow!

L’événement Atelier modelage couleurs d’argile, une cigale entre tradition et création Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Sainte Maxime