Atelier modelage créatif Jeudi 20 août Enquin-sur-Baillons
Atelier modelage créatif Jeudi 20 août Enquin-sur-Baillons jeudi 20 août 2026.
Enquin-sur-Baillons
Atelier modelage créatif Jeudi 20 août
Enquin-sur-Baillons Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Participez à un atelier de modelage créatif et laissez libre cours à votre imagination grâce à la pâte autodurcissante. Dans une ambiance conviviale, créez et personnalisez vos propres objets décoratifs à emporter chez vous. Une activité ludique et accessible à tous, idéale pour partager un moment créatif en famille ou entre amis.
Lieu Aux étangs d’Enquin-sur-Baillons à 14h
Tarif 5€ par personne ouvert à tous
Sur réservation .
Enquin-sur-Baillons 62650 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 81 98 14
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English :
L’événement Atelier modelage créatif Jeudi 20 août Enquin-sur-Baillons a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme d’Hucqueliers