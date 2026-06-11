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Atelier modelage créatif Jeudi 20 août Enquin-sur-Baillons

Atelier modelage créatif Jeudi 20 août Enquin-sur-Baillons jeudi 20 août 2026.

Ville : 62650 Enquin-sur-Baillons

Département : Pas-de-Calais

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Tarif :

Enquin-sur-Baillons

Atelier modelage créatif Jeudi 20 août

Enquin-sur-Baillons Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Participez à un atelier de modelage créatif et laissez libre cours à votre imagination grâce à la pâte autodurcissante. Dans une ambiance conviviale, créez et personnalisez vos propres objets décoratifs à emporter chez vous. Une activité ludique et accessible à tous, idéale pour partager un moment créatif en famille ou entre amis.

Lieu Aux étangs d’Enquin-sur-Baillons à 14h
Tarif 5€ par personne ouvert à tous

Sur réservation   .

Enquin-sur-Baillons 62650 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 81 98 14 

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English :

L’événement Atelier modelage créatif Jeudi 20 août Enquin-sur-Baillons a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme d’Hucqueliers