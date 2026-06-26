Informations pratiques

Bouillon

Atelier modelage intergénérationnel

Chemin du Bourg Bouillon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09

10h et 14h venez en famille faire du modelage en argile avec Valérie une assiette apéro et un chat suspendu pour ces 2 ateliers. Elle vous guidera pas à pas pour la réalisation de chaque création ! Vos œuvres seront séchées et cuites , et disponibles plus tard ou vous pourrez repartir avec le jour même sans cuisson. Ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans. .

Chemin du Bourg Bouillon 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 09 06 04

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English : Atelier modelage intergénérationnel

L’événement Atelier modelage intergénérationnel Bouillon a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran