Atelier modelage Centre Social Le Mayet-de-Montagne
mercredi 22 juillet 2026 · Centre Social · Le Mayet-de-Montagne
Informations pratiques
Le Mayet-de-Montagne
Atelier modelage
Centre Social 24 rue roger Dégoulange Le Mayet-de-Montagne Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-26
Modelez, créez, imaginez et repartez avec votre figurine.
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Centre Social 24 rue roger Dégoulange Le Mayet-de-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 06 45 13 maud@lechatpitre.com
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English :
Sculpt, create, imagine, and take your figurine home with you.
L’événement Atelier modelage Le Mayet-de-Montagne a été mis à jour le 2026-07-16 par Vichy Destinations
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