Informations pratiques

Le Mayet-de-Montagne

Atelier modelage

Centre Social 24 rue roger Dégoulange Le Mayet-de-Montagne Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-26

Modelez, créez, imaginez et repartez avec votre figurine.

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Centre Social 24 rue roger Dégoulange Le Mayet-de-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 06 45 13 maud@lechatpitre.com

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English :

Sculpt, create, imagine, and take your figurine home with you.

L’événement Atelier modelage Le Mayet-de-Montagne a été mis à jour le 2026-07-16 par Vichy Destinations