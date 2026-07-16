Atelier modelage « Viens créer ton œuvre d’art en terre », Église Saint-Apollinaire de Salins, Salins

Informations pratiques

Atelier modelage « Viens créer ton œuvre d’art en terre » Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-Apollinaire de Salins Seine-et-Marne

5€ / enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

L’atelier modelage proposera aux enfants un moment créatif autour de l’argile. Chaque enfant repartira avec ses créations, qui une fois sèches, pourront être peintes.

Encadrement par des membres de l’association.

Durée : 1h à 1h30

Église Saint-Apollinaire de Salins 13 rue de Montereau 77148 Salins Salins 77148 Seine-et-Marne Île-de-France 06 23 99 30 60 https://www.helloasso.com/associations/association-salinoise-pour-la-sauvegarde-de-saint-apollinaire https://www.facebook.com/profile.php?id=61570022486646 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-salinoise-pour-la-sauvegarde-de-saint-apollinaire/evenements/14h-samedi-atelier-modelage »}] L’Eglise Saint-Apollinaire date du XIIIe siècle et présente notamment deux beaux gisants de pierre de l’époque de la construction. Elle est classée Monuments Historiques depuis 1906. L’ASPSSA, l’Association Salinoise Pour la Sauvegarde de Saint-Apollinaire, a été créée en 1997 et œuvre depuis pour la préservation et la sauvegarde du bâtiment et de son mobilier.

Les Journées européennes du patrimoine seront l’occasion de visiter l’église (visite libre de 10h à 17h ou commentée à 15h30) et de préposer des ateliers pour les enfants.

10h00 : Atelier « Céramiste d’un jour » – A partir de 4 ans – Tarif/enfant : 5€

Viens modeler la terre et fabriquer ta plus belle œuvre d’art ! (Durée 1h)

14h00 : Atelier « Restaurateur d’un jour » – A partir de 8 ans – Tarif/enfant : 5€

Mets-toi dans la peau d’un restaurateur, viens restaurer une céramique ! (Durée 1h30)

15h30 : Visite commentée de l’église et de son mobilier par l’ASPSSA

16h00 : Escape Game en famille (au départ de l’Eglise) Tarif/famille : 5€

Venez découvrir Salins autrement ! Uniquement le Samedi.

Réservation des ateliers et Escape Game obligatoire sur HelloAsso Parking en face de l’église, devant l’école

L’atelier modelage proposera aux enfants un moment créatif autour de l’argile. Chaque enfant repartira avec ses créations, qui une fois sèches, pourront être peintes.

©Elodie SICARD