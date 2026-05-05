Atelier Mon prénom avec hangeul, Cosmopolis, Nantes

Atelier Mon prénom avec hangeul Samedi 23 mai, 11h00 Cosmopolis Loire-Atlantique

Tarif : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

Découvrez le hangeul et réalisez votre prénom en coréen à partir de formes primaires.

Présentation rapide de l’alphabet coréen

Écriture de votre prénom en coréen avec assistance

Création graphique : réalisez votre prénom en hangeul à partir de formes primaires

Moment de partage : présentation et découverte des créations

Cet atelier est proposé dans le cadre du 13e Festival Printemps coréen à découvrir du 6 au 31 mai 2026 à l’Espace Cosmopolis, à la Salle Paul Fort, aux Salons Mauduit, Pannonica, au Printemps des Nefs, Magmaa et Stéréolux.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« link »: « https://www.printempscoreen.com/ »}]

Atelier de collages de formes proposé par l’artiste Dahye Yum