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Atelier mosaïque Odorico interprété en LSF Musée de Bretagne, Les Champs Libres Rennes

mardi 25 août 2026 · Musée de Bretagne, Les Champs Libres · Rennes

Atelier mosaïque Odorico interprété en LSF Musée de Bretagne, Les Champs Libres Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Lieu
Musée de Bretagne, Les Champs Libres
Adresse
10 cours des Alliés 35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Atelier mosaïque Odorico interprété en LSF Musée de Bretagne, Les Champs Libres Rennes Mardi 25 août, 14h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription obligatoire avant le 20 août

Atelier sur inscription

Connaissez-vous le mosaïste Isidore Odorico ? En vous baignant à la piscine Saint-Georges ou en levant le nez en ville, vous avez peut-être aperçu ses mosaïques. Cet atelier de création propose à chacun des participants de réaliser une œuvre à la manière d’Isidore, en s’inspirant de ses motifs.
Atelier interprété en LSF à partir de 6 ans. Durée 1h30. Gratuit.
Places limitées, inscription obligatoire avant le 20 août.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-25T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-25T16:00:00.000+02:00

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 accessibilite@leschampslibres.fr

Musée de Bretagne, Les Champs Libres 10 cours des Alliés 35000 Rennes Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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