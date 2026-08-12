Informations pratiques

Atelier mosaïque Odorico interprété en LSF Musée de Bretagne, Les Champs Libres Rennes Mardi 25 août, 14h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription obligatoire avant le 20 août

Atelier sur inscription

Connaissez-vous le mosaïste Isidore Odorico ? En vous baignant à la piscine Saint-Georges ou en levant le nez en ville, vous avez peut-être aperçu ses mosaïques. Cet atelier de création propose à chacun des participants de réaliser une œuvre à la manière d’Isidore, en s’inspirant de ses motifs.

Atelier interprété en LSF à partir de 6 ans. Durée 1h30. Gratuit.

Places limitées, inscription obligatoire avant le 20 août.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-25T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-25T16:00:00.000+02:00

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accessibilite@leschampslibres.fr

Musée de Bretagne, Les Champs Libres 10 cours des Alliés 35000 Rennes Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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