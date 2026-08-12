Informations pratiques

Atelier mosaïques Odorico interprété en LSF Musée de Bretagne Rennes Mardi 25 août, 14h30 Ille-et-Vilaine

5€ Plein, 3€ Sortir ou gratuit selon votre situation

Un atelier mosaïque interprété en LSF

Connaissez-vous le mosaïste Isidore Odorico ? En vous baignant à la piscine Saint-Georges ou en levant le nez en ville, vous avez peut-être aperçu ses mosaïques. Cet atelier de création propose à chacun des participants de réaliser une œuvre à la manière d’Isidore, en s’inspirant de ses motifs.

1h30, à partir de 6 ans, interprété en LSF.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-25T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-25T16:00:00.000+02:00

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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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